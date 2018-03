Angela Merkel für vierte Amtszeit bestätigt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich heute in Berlin zur Wiederwahl gestellt. Die 63-Jährige ist in einer Geheimwahl im ersten Wahlgang für eine vierte Amtszeit bestätigt worden. Für Merkel votierten am Mittwoch 364 der 709 Abgeordneten, die benötigte Kanzlermehrheit lag bei 355 Stimmen. Merkel erhielt bei der geheimen Wahl 35 Stimmen weniger als die 399 Sitze, über die das Regierungsbündnis aus CDU, CSU und SPD verfügt.

Besuch im Schloss Bellevue

Nach der Wiederwahl im Bundestag ist geplant, dass die CDU-Chefin im Schloss Bellevue von Bundespräsident Steinmeier ernannt wird und dann gegen Mittag im Bundestag den Amtseid ablegt. Am Nachmittag sollen auch die Minister der großen Koalition nach ihrer Ernennung durch Steinmeier im Bundestag vereidigt werden (gegen 13.30 Uhr).

Für 17.00 Uhr ist die erste Kabinettssitzung der neuen Regierung vorgesehen. Damit endet fast sechs Monate nach der Bundestagswahl die längste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik.

(L'essentiel/nag)