Deutscher Arbeitsmarkt weiter im Aufwärtstrend

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai im Vergleich zum Vormonat um 68.000 auf 2,315 Millionen gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Erwerbslosen um 182.000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die um jahreszeitliche Einflüsse bereinigte Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 5,2 Prozent.

Erklärung:



Während die Adem für Luxemburg stets saisonbereinigte Arbeitslosenquoten bekanntgibt, kommuniziert die deutsche Bundesagentur für Arbeit Brutto-Quoten. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden in der obigen Grafik nur saisonbereinigte Quoten dargestellt. Diese weichen für Deutschland, Rheinland-Pfalz und das Saarland von denen im Text genannten Quoten ab.

Im Saarland waren 32.000 Männer und Frauen im Mai arbeitslos gemeldet – so wenige wie seit Jahrzehnten nicht mehr, wie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland mitteilte. Noch kleiner sei die Zahl zuletzt im Mai 1981 gewesen. Die Arbeitslosenquote an der Saar lag im Mai bei 6,0 Prozent (saisonbereinigt 6,1 Prozent), das waren 0,3 Prozentpunkte weniger als im Vormonat. Im Mai 2017 hatte die Arbeitslosenquote noch bei 6,5 Prozent gelegen.

Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Rheinland-Pfälzer ist indes unter die Marke von 100.000 gesunken. Insgesamt waren im Mai an Rhein und Mosel rund 98.000 Männer und Frauen arbeitslos. Das waren 2300 oder 2,3 Prozent weniger als im April. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote lag im Mai bei 4,5 Prozent.

(L'essentiel/dpa)