Oktoberfest wird wieder abgesagt

Das Münchner Oktoberfest wird das zweite Jahr in Folge wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Als «das globalste Fest überhaupt» sei die Wiesn erneut nicht machbar, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach einem Gespräch mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Auch die weiteren großen Volksfeste in Bayern sollten nicht stattfinden.

Das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt, jährlich kommen üblicherweise mehr als sechs Millionen Menschen zur Wiesn. Reiter sagte, es habe keinen Sinn ergeben, noch weiter mit einer Entscheidung zu warten. Die Planungen für die diesjährige Wiesn hätten jetzt konkret beginnen müssen.

«Für mich persönlich ist das auch keine leichte Entscheidung», sagte Reiter. Es sei «sehr schade» für die Millionen Fans der Wiesn. Es sei aber auch schade, weil es «existenzielle Auswirkungen» habe für die Menschen, die dort arbeiteten. Zuletzt hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass das Oktoberfest in diesem Jahr in Dubai stattfinden könnte.

(L'essentiel/dpa)