Ramelow im dritten Wahlgang gewählt

Im Thüringer Landtag hat am Mittwochnachmittag die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten begonnen. Die Abgeordneten wurden einzeln zur Stimmabgabe aufgerufen. Eine FDP-Abgeordnete fehlte entschuldigt. Neben dem früheren Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) kandidiert AfD-Fraktionschef Björn Höcke.

Der Landtag in Thüringen hat Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten gewählt. Im dritten Wahlgang kam der von einer rot-rot-grünen Minderheitskoalition unterstützte Linken-Politiker am Mittwoch in geheimer Wahl auf 42 Ja-Stimmen, bei 23 Nein-Stimmen und 20 Enthaltungen.

Im dritten Durchgang reichte die einfache Mehrheit. Die Wahl war neu angesetzt worden, nachdem vor einem Monat überraschend der FDP-Politiker Thomas Kemmerich maßgeblich mit Stimmen von AfD und CDU zum Regierungschef gewählt worden war.

Die 21-köpfige CDU-Fraktion hatte zuvor angekündigt, sich in allen drei Wahlgängen zu enthalten. Die vier im Plenarsaal anwesenden FDP-Abgeordneten stimmten nicht mit ab und blieben sitzen. Die Liberalen hatten zuvor angekündigt, die Wahl zu boykottieren.

(L'essentiel/sda)