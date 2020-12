EU-​​Länder machen ihre Flughäfen dicht

In Großbritannien ist eine neue Virusmutation im Umlauf, die nach aktuellen Erkenntnissen als ansteckender gilt. Daher dürfen Flugpassagiere aus dem Vereinigten Königreich ab Mitternacht nicht mehr nach Luxemburg einreisen. Das teilte die Regierung am Sonntagnachmittag mit.

Das Verbot gelte für mindestens 24 Stunden und bis gesicherte wissenschaftliche Informationen vorliegen. Der Luxairport sei angewiesen umgehend die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten, um das Landeverbot umzusetzen, hieß es weiter.

Auch andere EU-Länder arbeiten an entsprechenden Plänen. Hier eine Übersicht:

Belgien

Wegen der besonders ansteckenden neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien stoppen mehrere Länder ihre Flugverbindungen dorthin. Belgien kündigte auch eine Unterbrechung des Zugverkehrs mit der Insel an, um zu verhindern, dass die Virusvariante eingeschleppt wird, die sich im Südosten Englands ausgebreitet hat. Die Anordnung gelte ab Mitternacht für 24 Stunden, sagte der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo.

Deutschland

Flüge von Großbritannien nach Deutschland werden weitgehend gestoppt. Landungen aus Großbritannien sind ab Mitternacht untersagt, wie aus einer Verfügung des Bundesverkehrsministeriums von Sonntag hervorgeht. Ausgenommen sind demnach reine Frachtflüge, Flüge mit medizinischem Personal oder wenn Maschinen nur mit Crews an Bord nach Deutschland zurückkehren wollen. Zunächst berichtete die «Bild»-Zeitung über entsprechende Pläne.

Zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland und «zur Limitierung des Eintrages und der schnellen Verbreitung der neuen Virusvarianten» sei ein sofortiges, befristetes Verbot für Flüge aus dem Vereinigten Königreich und Nordirland in die Bundesrepublik geboten, heißt es. Das Verbot gilt zunächst bis 31. Dezember. Die Bundesregierung hatte angekündigt, dass sie auch für den Reiseverkehr zwischen Deutschland und Südafrika Einschränkungen beabsichtigt.

Österreich

Die österreichische Regierung erlässt ebenfalls ein Einreise-Verbot. «Es wird ein Landeverbot für Flüge aus Großbritannien kommen. Die Details dazu werden aktuell erarbeitet», vermeldet heute.at und verweist auf Quellen im Gesundheitsministerium.

Frankreich

Frankreich verhängt ein Einreiseverbot für Reisende aus Großbritannien. Das Verbot gelte für alle Grenzübergänge auf dem Luft-, See-, Schienen- und Landweg aus dem Vereinigten Königreich. Nur der unbegleitete Frachtverkehr sei genehmigt, teilte am Sonntag der Amtssitz des französischen Premierministers nach einer Sitzung des von Staatschef Emmanuel Macron per Video geleiteten Verteidigungsrates mit. Der Einreisestopp soll ab Mitternacht und zunächst 48 Stunden dauern.

Niederlande

Die Niederlande haben von Sonntagmorgen an bereits Passagierflüge aus Großbritannien zunächst bis zum 1. Januar verboten. Bei einer Probe aus den Niederlanden sei die gleiche neue Form des Virus festgestellt worden wie in Großbritannien, erklärte die niederländische Regierung.

Italien

Auch die italienische Regierung will die Flugverbindungen mit Großbritannien wegen der Corona-Lage in England aussetzen. «Das Vereinigte Königreich hat wegen einer neuen Form von Covid Alarm geschlagen, die das Ergebnis einer Virus-Mutation sein könnte», schrieb der italienische Außenminister, Luigi Di Maio, am Sonntag auf Facebook. Als Regierung müsse man die Italiener schützen, und deshalb sei man dabei, eine Anordnung zu unterzeichnen, um Flüge mit Großbritannien auszusetzen, teilte er weiter mit. Die Regierung im Vereinigten Königreich sei zuvor benachrichtigt worden.

(L'essentiel/dpa/reuters)