Union und SPD starten Sondierung am 7. Januar

Die Spitzen von Christ- und Sozialdemokraten wollen bis zum 12. Januar ihre Sondierungen über eine Regierungsbildung in Deutschland beendet haben.

Die Gespräche sollten am 7. Januar beginnen, teilten CDU, CSU und SPD am Mittwoch nach gut siebenstündigen Beratungen in Berlin mit. Das Ergebnis der Sondierungen soll anschließend in den Parteigremien und Fraktionen beraten werden.

15 Themenbereiche abgesteckt

Die Runde aus Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, SPD-Chef Martin Schulz, dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer, sowie den Chefs der Bundestagsfraktionen beider Seiten vereinbarte Gespräche in 15 Themenbereichen. An erster Stelle werden «Finanzen/Steuern» genannt, es folgen unter anderem Wirtschaft, Energie, Familie sowie Migration/Integration.

Bei Sondierungsgesprächen wird in Deutschland ausgelotet, ob Koalitionsverhandlungen erfolgversprechend sind. Sollten Christ- und Sozialdemokraten zu dem Schluss kommen, dass dies der Fall ist, müsste ein SPD-Parteitag am 21. Januar der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zustimmen.

«Jamaika»-Koalition kam nicht zustande

Drei Monate nach der Bundestagswahl ist Deutschland immer noch ohne neue Regierung. Christ- und Sozialdemokraten hatten schon die vergangenen vier Jahre zusammen regiert. Am 24. September wurden sie aber zu den großen Verlierern der Bundestagswahl. Sie büßten zusammen 13,7 Prozentpunkte ein, während die kleinen Parteien zulegten.

Jetzt zeichnet sich mangels Alternativen eine Neuauflage der «GroKo» ab. Die Sondierungen zwischen CDU/CSU, FDP und Grünen zur Bildung einer «Jamaika»-Koalition (Schwarz-Gelb-Grün) waren nämlich im November gescheitert.



(L'essentiel/dpa)