Ganz Deutschland sucht die Bundeskanzlerin

Dass die deutsche Bundeskanzlerin im Sommer Ferien macht, ist nichts Neues. Neu aber ist, dass sie nicht wie sonst mit ihrem Ehemann Joachim Sauer durch Südtirol wandert und sich dabei öffentlichkeitswirksam fotografieren lässt. Stattdessen ist sie, so mutmaßen zumindest deutsche Medien, abgetaucht.

Sauer verbringt seine Ferien mit einem seiner Söhne aus erster Ehe in eben jenem Hotel, in dem er sonst mit Merkel absteigt. Für die Zeitung «Bild» ist das Grund genug für Spekulationen: «Allein auf der Datsche oder bei der Mutter (90) in der Uckermark? Ehekrise? Klinik-Aufenthalt? Geheim-Mission?» – das Blatt zieht viele Möglichkeiten für Merkels Absenz in Betracht und fragt allen Ernstes, ob die Kanzlerin das einfach so darf.

Mit «Normalbürgern» in der Oper

Ihren letzten öffentlichen Auftritt hatte die CDU-Politikerin am 25. Juli bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth. Ihr nächster Arbeitstermin steht erst am 20. August im Kalender. Laut «Münchner Merkur» wurde Merkel am Dienstag in der bayerischen Landeshauptstadt bei einer Vorstellung in der Staatsoper gesichtet. Und zwar nicht abgeschirmt in einer Loge, sondern – man halte sich fest – mitten unter «Normalbürgern».

Andere Medien sind verständnisvoller: Es sei doch «beinahe beruhigend, dass es auch im Sommer 2018 und auch für eine Regierungschefin möglich ist, zumindest kurzfristig von der Bildfläche zu verschwinden», heißt es etwa bei der «Südwest Presse». Zumal sie an der Sommerpressekonferenz zugegeben hatte, sich auf ein paar Tage Ferien und aufs Ausschlafen zu freuen.

Der Staatsrechtler Uwe Lipinski beruhigt die Bild übrigens: Ja, die Kanzlerin dürfe das, «solange sichergestellt ist, dass sie jederzeit erreichbar ist für ihre Mitarbeiter und den Vizekanzler». Das sei der Fall, bestätigt eine Regierungssprecherin.

