Booster in NRW schon nach vier Wochen möglich

In Nordrhein-Westfalen können sich Impfwillige schon vier Wochen nach der Zweitimpfung boostern lassen. Dies hat das Gesundheitsministerium in Düsseldorf am Montag per Erlass beschlossen, wie RTL schreibt.

Bisher betrug der Mindestabstand zwischen der Zweitimpfung und der Booster-Impfung mindestens fünf Monate. Mit der stark reduzierten Frist sollen weniger Menschen von den Impfzentren abgewiesen werden, weil ihre Zweitimpfung noch nicht lange genug zurückliegt. Das Gesundheitsministerium beruft sich bei der Fristreduktion auf die aktuelle Empfehlung der ständigen Impfkommission, nach der bei schwer immundefizienten Personen bereits vier Wochen nach der zweiten Impfdosis eine Booster-Impfung durchgeführt werden könne.

