Auch deutsche FDP bereit zu Dreiergespräch

«Wir haben den Vorschlag eines Gesprächs mit der SPD angenommen», sagte Parteichef Christian Lindner am Mittwoch in Berlin nach internen Beratungen. Gespräche zur Bildung einer sogenannten Jamaika-Koalition mit Union aus CDU und CSU sowie den Grünen blieben aber zwar eine Option, Parallelgespräche solle es aber nicht geben. Man wolle dem SPD-Spitzenkandidaten Olaf Scholz anbieten, bereits am morgigen Mittwoch mit den Dreier-Sondierungen zu beginnen, sagte Lindner.

Kurz zuvor hatte die Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock erklärt, der FDP solche Dreiergespräche mit der SPD vorzuschlagen, da man im Zweiergespräch mit den Liberalen ausreichend Gemeinsamkeiten gesehen habe. Deutschland stehe vor großen Herausforderungen, die rasch angepackt werden müssten. Deshalb seien die Grünen der Überzeugung, «dass sich dieses Land keine lange Hängepartie leisten kann». Doch auch der Co-Vorsitzende Robert Habeck sagte, dies bedeute keine Absage an mögliche spätere Gespräche mit der Union und der FDP für ein Jamaika-Bündnis.

Wir möchten ausdrücklich sagen, dass die Gespräche mit der Union von einer großen Ernsthaftigkeit geprägt waren und wir durchaus gemeinsame Anliegen haben. Dennoch sehen wir mehr inhaltliche Überschneidungen mit FDP und SPD, gerade im gesellschaftspolitischen Bereich. — BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) October 6, 2021

Nach der Bundestagswahl am 26. September hatten die Grünen und die FDP erst miteinander und anschließend getrennt jeweils mit der SPD sowie mit CDU und CSU mögliche Kompromisslinien ausgelotet. Die SPD hatte die Wahl mit 25,7 Prozent der Stimmen gewonnen, die Union aus CDU und CSU brach auf 24,1 Prozent ein. Die Grünen erzielten 14,8 Prozent und sind jetzt drittgrößte Fraktion im Bundestag, die FDP kam auf 11,5 Prozent. Die beiden kleineren Parteien gelten derzeit als Königsmacher einer neuen Regierung. Eine erneute große Koalition zwischen Union und SPD gilt derzeit als äußerst unwahrscheinlich.

(L'essentiel/dpa)