Deutscher IS-​​Terrorist Deso Dogg stirbt in Syrien

Denis Cuspert alias Deso Dogg ist offenbar tot. Mehrere Bilder eines IS-nahen Kanals sollen laut bild.de den Leichnam des Berliners zeigen. Dazu wurde eine Erklärung veröffentlicht. Demnach starb der deutsche IS-Terrorist am Mittwoch in einem Dorf in der ostsyrischen Provinz Deir ez Zor.

Denis Cuspert versuchte sich 2002 als Gangster-Rapper Deso Dogg – der erhoffte Durchbruch blieb allerdings aus. Fünf Jahre später präsentierte er sich erstmals als gläubiger Muslim. 2010 zog sich Cuspert ganz aus der Musik-Szene zurück und suchte den Kontakt zu Salafisten-Gruppen in Berlin. Zudem besuchte er die Al-Nur-Moschee in Neukölln und traf dort den radikalen Prediger Pierre Vogel. Als Abu Talha al-Almani begann er, Propaganda-Videos zu veröffentlichen und rekrutierte in Deutschland IS-Nachwuchs.

Vor wenigen Monaten machte er Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass er zwischenzeitlich eine FBI-Übersetzerin geheiratet hatte, wie der «Blick» berichtete. Mehrmals wurde in den letzten Jahren vermeldet, dass Deso Dogg tot sei. Bisher tauchte er allerdings immer wieder auf.

(L'essentiel/scl)