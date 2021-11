Deutschland will 2G-​​Plus-​​Regel bei Veranstaltungen

An einer Pressekonferenz hat der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn mehrere Maßnahmen angekündigt, um die derzeit rekordhohen Ansteckungszahlen wieder zu reduzieren. So sollen wieder Gratis-Tests an die Bevölkerung abgegeben werden. Wie die Tageszeitung «Welt» berichtet, sollen die Änderungen bereits ab Samstag in Kraft treten.

Österreich zum Hochrisikogebiet erklärt

Die pandemische Lage in Deutschland ist zurzeit äußerst angespannt, die Infektionszahlen haben sich den Rekordwerten des vergangenen Herbstes angenähert. «Es ist fünf vor zwölf» warnte der 41-jährige CDU-Politiker deshalb. Spahn fordert, dass bei öffentlichen Veranstaltungen neu auch geimpfte oder genesene Besucherinnen und Besucher ein negatives Testresultat vorweisen müssen. Diese 2G-Plus-Regelung soll helfen, Fälle von infizierten Geimpften, die das Virus weitertragen, zu reduzieren.

Ebenfalls am Freitag kommunizierten die Behörden in Berlin, dass das Nachbarland Österreich wieder zum Hochrisikogebiet deklariert wird. Grund sind die explodierenden Fallzahlen vor Ort. Die Einstufung bedeute, dass Menschen bei ihrer Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne müssen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Die Quarantäne kann erst nach fünf Tagen durch einen Test beendet werden.

(L'essentiel/Patrick McEvily)