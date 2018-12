Der Applaus für Merkel will nicht aufhören

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nachdem die CDU-Chefin sich am Freitag mit einer rund 35-minütigen Rede vom Parteivorsitz verabschiedet hatte, brandete Applaus auf, der fast zehn Minuten lang nicht versiegte. Die Delegierten erhoben sich von ihren Plätzen, viele hielten Schilder mit der Aufschrift «Danke, Chefin» in die Höhe und wischten sich Tränen aus den Augen.

«Es war mir eine große Ehre, es war mir eine Freude», sagte Merkel sichtlich gerührt vor 1001 Delegierten. Die Kanzlerin blickte mit persönlichen Worten auf ihre Amtszeit zurück und zeigte sich stellenweise selbstkritisch.

Was schenkt man einer abtretenden Parteichefin zum Abschied?

Die Aufgabe einer Parteivorsitzenden sei gut mit der Aufgabe eines Dirigenten zu vergleichen, meinte Parteivize Volker Bouffier und überreichte der Bundeskanzlerin zum Abschied einen Taktstock des bekannten Dirigenten Kent Nagano. Es gelte, ein vielschichtiges, großes Orchester zu leiten, «Solisten» einzubinden und dabei eine Vorstellung zu organisieren, die «im besten Fall das Publikum begeistert».

"Mit meiner größten Verehrung für Angela Merkel, die wichtigste Dirigentin der Weltpolitik. Ihr Kent Nagano"Das Geschenk für #AngelaMerkel zum Abschied als Vorsitzende: Der Taktstock, mit dem Kent Nagano das Konzert beim G-20-Gipfel in der Elbphilharmonie dirigiert hatte. #cdupt18 pic.twitter.com/5Byzdnp9Xu— CDU Deutschlands (@CDU) 7. Dezember 2018

Mit diesem Taktstock dirigierte der Star-Dirigent Kent Nagano letztes Jahr Beethovens Neunte Sinfonie, die im Rahmen des G-20-Gipfels in Hamburg gegeben wurde. Zusammen mit angereisten Staats- und Regierungschefs besuchte Merkel das Konzert in der Elbphilharmonie.

«Taktloses Geschenk»

Das Geschenk fand nicht nur Anklang. So sagte der Delegierte Tim Peters, Kreisvorsitzender CDU Brüssel, gegenüber der Bild: «Das ist vor dem Hintergrund der schweren Krawalle bei G-20 leider nicht das optimale Geschenk an Angela Merkel gewesen. Außerdem gibt Frau Merkel doch künftig gar nicht mehr den Takt an, weshalb der Taktstock als Symbol überhaupt nicht passt.» Die Zeitung sprach gar von einem «taktlosen Geschenk».

«Abschied nach über 18 Jahren an der Spitze»

Angela Merkel gibt ihr Amt als CDU-Parteichefin nach mehr als 18 Jahren ab, will aber bis zum Ende der Legislaturperiode Kanzlerin bleiben. Ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin hat gute Chancen, sie auch im Bundeskanzleramt zu beerben.

Seit mehr als 18 Jahren ist Angela Merkel Vorsitzende der CDU – heute wählen die Christdemokraten eine neue Parteispitze. Das Ergebnis der letzten neun Wahlen: pic.twitter.com/2fCRFAkoka— ZDF heute (@ZDFheute) 7. Dezember 2018

(L'essentiel/zos/afp)