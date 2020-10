Bayern ruft den Katastrophenfall aus

Bayern will den Katastrophenfall ausrufen. Das gab Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach einer Kabinettssitzung am Donnerstag in München bekannt. Das solle vorsorglich angekündigt werden, so Söder weiter.

«Wir haben die Aufgabe, jedes Leben zu schützen und wenn es geht, zu retten.» Deshalb sei die Durchseuchung der Gesellschaft laut Söder nicht möglich. Um die Situation in den Griff zu bekommen, appelliert Söder, die Kontakte um mindestens 75 Prozent zurückzufahren. Der wichtigste Punkt zur Eindämmung der Pandemie sei eine Kontaktbeschränkung. «Keine Ausgangsbeschränkung, wie in Frankreich.»

Weiter gab Söder an, dass Bayern die am Mittwoch beschlossenen Einschränkungen zum «Lockdown light» vollständig umsetzen wird. «Wir haben den Beschluss von gestern eins zu eins übernommen», sagte Söder.

