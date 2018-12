Kramp-​​Karrenbauer wird neue CDU-​​Vorsitzende

Artikel per Mail weiterempfehlen

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer löst Kanzlerin Angela Merkel als Parteivorsitzende ab. Die frühere saarländische Ministerpräsidentin setzte sich am Freitag auf dem CDU-Parteitag in Hamburg in einer Stichwahl gegen Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz durch.

Kramp-Karrenbauer erhielt 517 der 999 abgegebenen gültigen Stimmen, Merz 482. Nötig war eine Mehrheit von 500 Stimmen. Gesundheitsminister Jens Spahn war nach dem ersten Wahlgang ausgeschieden.

Drei Kandidaten waren zur Wahl um den neuen Parteivorsitz angetreten. Während allgemein ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet wurde, rechnete das ZDF bereits mit dem Ex-Fraktions-Vize Friedrich Merz als neuem Parteichef. Noch bevor die 1001 Delegierten in Hamburg zur Urne geschritten waren, stellte der Sender in seiner Ankündigung für die Sendung «Was nun, Herr Merz?» bereits Fragen nach der Zukunft der CDU unter Merz und fragt, wie er die Union aufstellen und verlorene Wähler zurückgewinnen wolle.

«Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen»: Obwohl die Seite mit der voreiligen Ankündigung beim ZDF inzwischen nicht mehr auffindbar ist, wird der Screenshot des Patzers in den sozialen Medien fleißig geteilt. «Das ZDF ist verblüffend gut informiert», amüsiert sich etwa Spiegel-Redakteurin Melanie Amann auf Twitter.

(L'essentiel/zos/afp)