Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité ist zuversichtlich, dass die Pandemie in Deutschland weiter unter Kontrolle gehalten und eine zweite Infektionswelle verhindert werden kann. «Vielleicht entgehen wir einem zweiten Shutdown», sagt er dem Spiegel. Es gebe jetzt eine «theoretische Möglichkeit», dass die Deutschen «ohne eine zweite tödliche Welle durchkommen».

Die Wissenschaft habe inzwischen ein besseres Verständnis für das Infektionsgeschehen. Man wisse nun besser, wie sich das Virus verbreite – und zwar über wenige sogenannte Superspreader, die es an viele Menschen weitergeben. «Und ein solches Infektionsgeschehen kann man besser kontrollieren als eine gleichförmige Ausbreitung unterm Radar, wie wir das am Anfang angenommen haben», sagt Drosten.

«Die Bild-Zeitung hat mich viel Zeit gekostet»

Laut Drosten sei es wichtig, die jetzigen Maßnahmen nachzujustieren. Ein Vorbild solle sich Deutschland an Japan nehmen. Kontaktpersonen der Superspreader werden dort sofort in Quarantäne gesetzt. «Cluster müssen sofort identifiziert und isoliert werden», so Drosten.

Vor wenigen Tagen wurde Drosten von der deutschen Bild-Zeitung angegriffen. «Fragwürdige Methoden» hätten zu falschen Ergebnissen geführt. So berichtet Bild.de über eine Ende April publizierte Untersuchung von Forschern der Berliner Charité. Gegenüber dem NDR reagiert Drosten noch einmal auf diese Berichterstattung. Der 48-Jährige: «Die Bild-Zeitung hat mich enorm viel Zeit gekostet in dieser Woche – das verzögert maßgeblich die Wissenschaft.»

(L'essentiel/fss)