«In Deutschland geht die Pandemie erst richtig los»

Wenn Deutschland die Situation in der Corona-Pandemie beherrschen wolle, dann müsse die Politik jetzt richtig handeln. Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité, findet in einem Interview im Vorfeld zur Gesundheitskonferenz World Health Summit klare Worte. In den kommenden Monaten werde die Pandemie auch den Norden Europas erreichen, da müsse Deutschland ausreichend gewappnet sein - was seiner Meinung nach derzeit nicht der Fall sei. «Wir müssen Dinge ändern», so Drosten.

Dass bisher die Corona-Neuinfektionen in Deutschland nicht so rasant gestiegen seien wie etwa in Spanien oder Frankreich, habe damit zu tun, dass die deutsche Regierung «ungefähr vier Wochen früher reagiert» habe als andere Länder.

Unterschiede zwischen Deutschland und dem Süden Europas

In Deutschland müsse man sich klarmachen, «dass wir, wenn wir die Kurven übereinanderlegen, etwas hinterherhinken hinter Spanien, Frankreich und England», sagte Drosten vor einigen Tagen auch der Deutschen Presse-Agentur. Er betonte, «dass wir uns aber auch nicht vormachen sollten, dass sich das bei uns alles ganz anders entwickelt. Wir machen auch jetzt nicht sehr viele Sachen sehr anders».

«Es gibt ein paar Details, die vielleicht bei uns anders sind als in Südeuropa. Unsere Haushalte sind häufig kleiner, wir haben mehr Einpersonenhaushalte», sagt Drosten. Es gebe weniger Mehr-Generationen-Familien, in denen das Virus über die Altersgrenzen sehr leicht verbreitet werde. «Das sind sicher Unterschiede.»

Fußball ist jetzt völlig unwichtig

Aber ansonsten sei Deutschland nicht viel anders als diese europäischen Nachbarländer. «Darum müssen wir da sehr vorsichtig sein und sehr genau beobachten, wie es jetzt weitergeht.» Und vor allem: «Wir müssen aufhören, uns über so Dinge wie Fußballstadien zu unterhalten. Das ist wirklich komplett irreführend», warnt Drosten im Interview zum World Health Summit, das Focus Online zitiert.

Eine wichtige Lektion aus der Pandemie für die Zukunft sei, dass Gesundheit das Wichtigste für den Einzelnen und die Grundlage für eine funktionierende Gesellschaft sei, sagte Detlev Ganten, Präsident und Gründer des World Health Summit, bei dem Doppelinterview. «Wirtschaft, Kultur und all das funktioniert eben nicht mehr, wenn das, was wir als garantiert ansehen, nicht mehr da ist. Ich bin nicht sicher, ob das allen wirklich so klar ist.»



(L'essentiel/Karin Leuthold)