RKI hält Corona-​​Impfstoff im Herbst für realistisch

«Vorläufige Prognosen lassen die Verfügbarkeit eines Impfstoffs bis Herbst 2020 möglich erscheinen», heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Publikation des deutschen Robert Koch-Institut mit dem Titel «Die Pandemie in Deutschland in den nächsten Monaten». Anfang Juli hatte das RKI noch davon gesprochen, dass es frühestens 2021 einen Impfstoff in relevanten Mengen geben werde. Das Institut warnt allerdings vor Erwartungen, mit einem Impfstoff ab Herbst sei die Pandemie beherrschbar.

Kurze Immunitätszeiten sowie Mutationen des Virus könnten den Impf-Nutzen relativieren. Angesichts zuletzt steigender Infektionszahlen zeigte sich die Regierung alarmiert. Höhere Zahlen müssten vermieden werden. Russland hatte am Dienstag mit der Zulassung eines Impfstoffes für Aufsehen, aber auch Kritik gesorgt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte, nach allem was man wisse, sei der Stoff nicht hinreichend erprobt. Es gehe nicht darum, erster zu sein, sondern eine wirksamen und sicheren Impfstoff zu haben.

Stärkung der Gesundheitsämter

Auch das RKI setzt daher weiter den Schwerpunkt beim Schutz der Menschen auf die Abstands- und Hygieneregeln sowie auf Verbesserungen bei der Nachverfolgung von Infektionen. Es könne zwar insgesamt eine positive Zwischenbilanz für den Umgang mit der Pandemie in Deutschland gezogen werden. Aber: «Es besteht die berechtigte Sorge, dass aufgrund der scheinbaren Ruhe der vergangenen Wochen die notwendige Aufmerksamkeit und Energie geschwunden ist.»

Gleichzeitig wachse die Gefahr neuer Ausbrüche und möglicherweise einer zweiten Welle. «Deshalb müssen jetzt die richtigen Impulse und Ziele gesetzt werden, um dem entgegenzutreten», heißt es in der im Internet veröffentlichten Publikation, die die Strategie bis April 2021 skizziert. Hygiene- und Abstandsregeln müssten zu einem «Stück gelebte Normalität» werden. Die Gesundheitsämter müssten zudem weiter gestärkt werden.

