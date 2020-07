Mann entwaffnet Polizisten und flieht in den Wald

Am Sonntagvormittag ging bei der Polizei die Meldung ein, dass sich in einer Gartensiedlung in Oppenau, einer Stadt nördlich von Freiburg im Breisgau, ein bewaffneter Mann in Tarnkleidung befinde. Wie die Bild-Zeitung berichtet, rückten vier Polizisten aus und stießen auf den Mann.

Zunächst hieß es, dieser sei mit einem Messer und einer Pistole bewaffnet gewesen. Später wurde seine Bewaffnung durch Pfeil und Bogen ergänzt. Es gelang ihm, den Beamten die Waffen abzunehmen und in den Wald zu fliehen. Wie die Polizei der Zeitung sagt, gehe man davon aus, dass der Verdächtige die Waffen mitgenommen habe.

Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach dem 31-jährigen deutschen Staatsbürger. Im Einsatz steht eine Hundestaffel und auch das SEK. Auch Helikopter suchen nach dem Mann. Zudem bat die Polizei die Bevölkerung rund um Oppenau, zu Hause zu bleiben: Der Mann soll sich in einem «psychischen Ausnahmezustand befinden.» Er soll der Polizei bekannt sein, keinen festen Wohnsitz haben und in einem Waldstück hausen.

(L'essentiel/dm)