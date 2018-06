US-​​Botschafter erntet harsche Kritik aus Berlin

Nach einem Interview des neuen US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell, mit dem ultrarechten Internetportal «Breitbart» hat das Auswärtige Amt Erklärungen von der US-Regierung gefordert. «Wir haben die US-Seite um Aufklärung gebeten, ob die Äußerungen tatsächlich in der Form so gefallen sind, wie sie wiedergegeben wurden», sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Montag in Berlin.

Beim Antrittsbesuch Grenells am Mittwoch bei Staatssekretär Andreas Michaelis werde «sicherlich Gelegenheit sein zu erörtern, wie er seine Äußerungen gerne eingeordnet wissen möchte», sagte der Ministeriumssprecher weiter. Das Auswärtige Amt habe «auch spätere Äußerungen Grenells zur Kenntnis genommen, dass er nicht so verstanden werden möchte, wie er von einigen verstanden wurde».

Kanzler Kurz, der «Rockstar»

Grenell hatte in einem am Sonntag veröffentlichten Gespräch mit dem ultrarechten Internetportal «Breitbart» in London gesagt: «Ich möchte andere Konservative in Europa, andere Anführer, unbedingt stärken.» Nach seiner Wahrnehmung seien Konservative im Aufwind angesichts der «gescheiterten Politik» der Linken. Es gebe «eine Menge Arbeit».

Eine erfolgversprechende Strategie sei es, konservative Themen in den Mittelpunkt zu rücken, die das Leben der einfachen arbeitenden Menschen verbesserten. Grenell sprach in diesem Zusammenhang von der «schweigenden Mehrheit». Die «Unterstützung ist massiv» für Kandidaten, die sich «konsistent konservativ» zu Themen wie Migration, Steuern und Bürokratie äußern könnten.

In dem «Breitbart»-Interview lobte Grenell zudem Österreichs konservativen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er empfinde «großen Respekt und Bewunderung» für Kurz, dessen ÖVP in Wien mit der rechtspopulistischen FPÖ regiert. Er halte Kurz für einen «Rockstar». «Ich bin ein großer Fan.»

(L'essentiel/jdr/afp)