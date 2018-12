Waldorfschule lehnt Kind eines AfD-​​Politikers ab

In Berlin sorgt der Entscheid einer Waldorfschule (auch Rudolf-Steiner-Schule genannt) für hitzige Diskussionen. Die Schule hatte beschlossen, das Kind eines AfD-Abgeordneten (Alternative für Deutschland) nicht aufzunehmen, wie die «Berliner Zeitung» berichtet. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) bewertete den Entscheid als «äußerst kritisch».

Das Aufnahmegremium hatte nach einer Elternversammlung und der Befragung des AfD-Politikers gemeinsam mit dessen Frau entschieden, das Kind abzulehnen, schreibt die Zeitung weiter. Dieses besuchte bereits die angeschlossene Kita.

Schule betrachte alle Menschen als frei und gleich

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Eltern und der Lehrerschaft hätten zu unvermeidbaren und andauernden Konflikten geführt, teilte die Schule mit.

Der Sprecher der Waldorfschulen in Berlin-Brandenburg kritisierte den Entscheid ebenfalls. «Menschen aller politischen Einstellungen sollten ihre Kinder auf Waldorfschulen schicken können», sagte er am Sonntag. Die Schule betrachte alle Menschen als frei und gleich an Würde sowie Rechten. Fakt sei aber auch, dass auf 30 freie Plätze 140 Anmeldungen eingegangen seien. 110 Kinder mussten also abgelehnt werden.

(L'essentiel/dmo)