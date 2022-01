20-​​Jähriger stirbt nach Feuerwerks-​​Explosion

In der Silvesternacht hat es in Deutschland einen Toten durch Feuerwerkskörper gegeben – ein 20-Jähriger ist in Thüringen durch eine Böller-Explosion getötet worden.

Ein Polizeisprecher teilte am Samstagabend der Deutsche Presse-Agentur mit, dass der junge Mann den Böller gezündet habe, der dann explodierte.

Eigenbau oder Import?

Der Vorfall habe sich in der Silvesternacht in einem Ort im Saale-Holzland-Kreis ereignet, berichtet die «Welt». Um die Angehörigen zunächst über den Tod des 20-Jährigen zu informieren, hatte die Polizei zunächst nicht darüber berichtet.

Die genauen Hintergründe zu dem tödlichen Unfall sind noch unklar und sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Es werde zudem untersucht, ob es sich bei dem Feuerwerkskörper möglicherweise um einen Eigenbau oder einen Import handele.

(L'essentiel/wil)