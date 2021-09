Kinder-​​Reporter stellt Politiker bloß

Im Wahlkampf vor der anstehenden Bundestagswahl, die in Deutschland nach 16 Jahren zu einem neuen Kanzler (oder Kanzlerin) führen wird, gilt es auch, Kinder-Interviews zu absolvieren. Nachdem schon CDU-Chef Armin Laschet sichtlich verunsichert in einer vollen Schulklasse tänzeln musste, hatte sich AfD-Chef Tino Chrupalla den knallharten Fragen von «Logo»-Kinderreporter Alexander zu stellen.

Die Fragen sollte sich dabei deutlich weniger ironisch als knallhart herausstellen, denn eine davon ließ den Spitzenpolitiker völlig auflaufen. Angefangen hat es mit der Forderung des AfD-Politikers, dass im Unterricht mehr deutsches Kulturgut vermittelt, mehr Gedichte von Deutschen behandelt werden sollen.

Lieblings-Gedicht

«ZDF»-Kinderreporter Alexander meinte hingegen, schon jetzt in der Schule mehr als genug Gedichte auswendig lernen zu müssen – und hakte nach. Was denn Chrupallas Lieblingsgedicht sei, wollte der furchtlose Nachwuchs-Journalist wissen. Den 46-Jährigen brachte das sichtlich in Bedrängnis.

«Mein Lieblingsgedicht, ist, ehm, da muss ich, da müsste ich jetzt erst mal überlegen, fällt mir jetzt gar keins ein», so der Bundessprecher. Immerhin konnte er einen Lieblingsdichter nennen: Heinrich Heine. In sozialen Netzwerken ging der Ausschnitt des Interviews innerhalb von Stunden viral, wurde mittlerweile zigtausende Male geteilt.

bislang bester wahlkampfmoment wo der eine Nazi sagt dass Kinder mehr deutsche Gedichte lernen müssen und ihn das Kind dann fragt ob er denn überhaupt ein deutsches Gedicht kennt und er rumstammelt und sagt äh leider äh nein. — Prof. Dr. Jan Böhmermann ???????? (@janboehm) September 12, 2021

(L'essentiel/leo)