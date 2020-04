Deutschland bekommt aus der Schweiz Amtshilfe

Die Staatsanwaltschaft Konstanz führt seit November 2018 ein Verfahren gegen die deutsche AfD-Politikerin Alice Weidel und weitere Mitglieder des AfD-Kreisverbandes Bodenseekreis. Es geht um Verstöße gegen das Parteiengesetz, unter anderem um dubiose Spenden aus der Schweiz.

Im Zuge dieses Ermittlungsverfahrens hat die Staatsanwaltschaft Konstanz Rechtshilfeersuchen an die Zürcher Staatsanwaltschaft übermittelt. Laut den Zürcher Behörden handelt es sich dabei um die Herausgabe von Schriftstücken sowie die Vernehmung von Zeugen im Zusammenhang mit den Spenden aus der Schweiz.

Beschwerde abgewiesen

Die Staatsanwaltschaft befragte im September des vergangenen Jahres den Präsidenten des Verwaltungsrats einer Pharmagesellschaft, der zugleich der geschäftsführende Gesellschafter einer zweiten Firma ist. Gegen ihn besteht bei den deutschen Behörden der Verdacht wegen versuchter Strafvereitelung. Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Entscheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts hervor.

Durch die Abweisung der Beschwerde kann die Zürcher Staatsanwaltschaft die Informationen an die deutschen Justizbehörden überweisen. Dies passiere in den nächsten Tagen, so die Staatsanwaltschaft.

«Gründe nachgeschoben»

Die Beschwerdeführer rügten unter anderem, dass die deutschen Behörden die Vorwürfe wegen Begünstigung und Urkundenfälschung in ihrer Ergänzung des Rechtshilfegesuchs im Februar 2019 nachgeschoben hätten.

Damit hätten sie sicherstellen wollen, dass Tatbestände verfolgt werden, die auch in der Schweiz strafbar sind. Die beidseitige Strafbarkeit ist eine grundlegende Bedingung für die internationale Rechtshilfe. Das Verbot der Annahme von Parteispenden von Nicht-EU-Bürgern – das vorliegend von den deutschen Behörden untersucht wird – besteht in der Schweiz nicht.

Laut dem Bundesstrafgericht bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass die deutschen Behörden etwas nachgeschoben hätten, um die Bestimmungen für die Rechtshilfe zu umgehen. Sie hätten den Sachverhalt aufgrund neuer Ermittlungserkenntnisse ergänzt.

Wie viel wusste der Verwaltungsratspräsident?

Laut diesen Erkenntnissen hat der befragte Verwaltungsratspräsident der AfD eine Liste mit 14 Namen von Spendern übermittelt, wie das Gericht schreibt. Mehrere davon sagten jedoch aus, nie gespendet zu haben. Eine der aufgeführten Personen erklärte, sie sei angefragt worden, ob sie für einen Betrag von 1000 Euro als Spenderin auftreten würde. Die deutschen Behörden gehen davon aus, dass der Verwaltungsratspräsident gewusst hat, dass die in der Liste aufgeführten Personen gar nicht die wirklichen Spender waren.

Über die Konten der beiden Schweizer Pharmahandelsfirmen sind insgesamt 132.000 Euro in 18 Tranchen an den AfD-Kreisverband am Bodensee geflossen. Die Beträge lagen jeweils knapp unter der Grenze von 10.000 Euro. Das Geld wurde später jedoch wieder zurückgezahlt.

