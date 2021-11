Impfpflicht für bestimmte Bereiche soll kommen

Die Ampelparteien, die in Deutschland möglicherweise die künftige Regierung stellen, planen eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Das berichten mehrere deutsche Medien übereinstimmend. Demnach sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Montag in Berlin: «Wir werden eine Impfpflicht brauchen für Einrichtungen, bei Pflegeheimen, bei Kindertagesstätten et cetera. Wir werden das auf den Weg bringen.» SPD, Grüne und FDP seien sich darin einig.

Die Impfpflicht sei allerdings nicht Teil der geplanten Reform des Infektionsschutzgesetzes, sondern solle in einem separaten Gesetzgebungsverfahren behandelt werden.

Schärfere Maßnahmen

Das neue Infektionsschutzgesetz soll das Auslaufen der «epidemischen Lage von nationaler Tragweite» am 25. November auffangen. Der Entwurf enthält neue Maßnahmen wie – unter anderem – 3G am Arbeitsplatz, Homeoffice-Pflicht, 2G- oder 2G-Plus in der Freizeit, 3G-Beschränkung im öffentlichen Verkehr und eine Testpflicht in Altem- und Pflegeheimen.

Um die vierte Welle schnell und wirkungsvoll zu brechen, haben wir uns gemeinsam mit SPD und FDP nach Gesprächen mit den Ländern auf zusätzliche Regelungen verständigt. Unser Plan geht über die bisherigen Möglichkeiten hinaus pic.twitter.com/vbaVlUlywl — Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) November 15, 2021

Einen kompletten Lockdown soll es laut Göring-Eckardt aber nicht mehr geben. «Wir müssen keine Läden schließen, das sagen uns auch die Virologen.» Selbiges gelte, bei entsprechenden Hygienekonzepten, auch für Restaurants. Bars könnten den Berichten zufolge je nach Pandemielage aber durchaus wieder geschlossen werden.

(mei/L''essentiel)