Deutscher steht wegen Spionage vor Gericht

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat eine Spionageanklage wegen der Weitergabe von Grundrissen aus dem Bundestag an den russischen Militärgeheimdienst GRU erhoben. Ein Mitarbeiter einer für das Parlament tätigen Firma soll 2017 Dateien mit Grundrissen von Liegenschaften an einem Geheimdienstmitarbeiter in der russischen Botschaft in Berlin übergeben haben, wie die Anklagebehörde am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Er soll sich dafür vor dem Berliner Kammergericht verantworten.

Wie verschiedene deutsche Medien berichten, handelt es sich beim Angeklagten um einen deutschen Staatsbürger.

(L'essentiel/AFP)