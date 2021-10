Deutschland ruft Alarmstufe Rot aus

In Deutschland wütet am Donnerstagmorgen das Sturmtief Ignatz. Es wird von umgestürzten Bäumen und Behinderungen im Bahnverkehr berichtet. Das Sturmfeld ist besonders in der Mitte des Landes aktiv. Vom Bundesland Hessen bis nach Sachsen im Osten gelten Unwetterwarnungen.



Die Orkanböen erreichen Windstärken von über 100 km/h. In Feldberg im Schwarzwald wurden gar Windgeschwindigkeiten von 166 km/h gemessen.

Die Behörden warnen vor Aufenthalten in Wäldern. Auch Brücken solle man unbedingt meiden. Grund: Bei starken Schauern und Gewittern könnten Höhenwinde auftreten, die Geschwindigkeiten von 120 km/h erreichen könnten. Ebenso wird geraten, Fenster und Türen zu schließen und sich nicht im Freien aufzuhalten. Es bestehe die Gefahr von herumfliegenden Ästen und Dachziegeln.

Der Sturm wird weiter Richtung Osten ziehen. Anschließend wird die Front an der Ostsee erwartet. In der Millionenstadt Hamburg wird im Verlauf des Tages mit einer Sturmflut gerechnet. Auch das Auftreten von kurzlebigen Tornados sei laut dem Wetterdienst im Norden Deutschlands nicht ausgeschlossen.

(L'essentiel/Jonas Bucher)