Russischer Soldat soll Bundestag gehackt haben

Der deutsche Generalbundesanwalt hat einen internationalen Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen russischen Hacker erwirkt. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Er gilt als Drahtzieher eines Cyberangriffs auf den deutschen Bundestag im Jahr 2015. Dem Beschuldigten werden laut SZ geheimdienstliche Agententätigkeit sowie das Ausspähen von Daten vorgeworfen. Bei ihm soll es sich um einen Soldaten, der für den russischen Militärgeheimdienst tätig sein soll, handeln.

Der Verdächtige soll nicht nur in Deutschland seine Finger im Spiel gehabt haben. Von den USA werde er laut Angaben der SZ wegen zwei weiterer Hackerattacken gesucht. In einem Fall soll es sich um eine Manipulation bei der US-Präsidentenwahl 2016 handeln, aus der Donald Trump als Sieger hervorgegangen ist. Seitens der Generalbundesanwaltschaft gab es am Dienstag keine Stellungnahme.

(L'essentiel)