Der ehemalige VW-Chef Ferdinand Piëch ist tot. Wie Medien am Montagabend übereinstimmend berichten, soll der 82-Jährige am Sonntag in einem Restaurant in Rosenheim (Bayern) vor den Augen seiner Frau kollabiert sein. Anschließend sei Piëch ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo er verstarb.

Neun Jahre lang – von 1993 bis 2002 – stand er an der Spitze des Wolfsburger Autobauers Volkswagen, danach wurde er Vorsitzender des Aufsichtsrates.

(fj/L'essentiel)