Bayern gibt Geimpften ihre Grundrechte wieder

Vollständig Geimpfte werden in Bayern ab heute negativ auf Corona Getesteten gleichgestellt. Das hat das Kabinett in München beschlossen. In der Praxis heißt das beispielsweise, dass etwa Geimpfte bei einem Friseurbesuch oder im Handel keinen negativen Corona-Test mehr vorweisen müssen.

Impfen wirkt und ist der einzige Weg aus der Pandemie. Wer zweimal geimpft ist, sollte auch mehr Freiheiten zurückbekommen und wird deshalb in Bayern mit negativ getesteten Personen gleichgestellt. pic.twitter.com/UKWtvNDfWI — CSU (@CSU) April 27, 2021

Wer zweimal geimpft sei und «nahezu ein Nullrisiko hat, muss wieder in seine zentralen Grundrechte zurückversetzt werden», sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Die Grundrechte müssten so schnell es geht, zurückgegeben werden. Privilegien wie der Zugang zu derzeit geschlossenen Einrichtungen, wie Schwimmbädern, sind aber nicht vorgesehen. Auch die Maskenpflicht und Abstandsregeln bleiben für Geimpfte bestehen.

«Der Mai wird ein hellerer Monat»

Söder geht zudem davon aus, dass die Impfpriorisierung in Bayern bereits ab Mitte oder Ende Mai aufgehoben wird. Bisher hatten ja bestimmte Personengruppen vor allem durch ihr Alter, ihr berufliches Umfeld oder Vorerkrankungen Vorrang bei der Impfung. Zielvorgabe sei, dass jeder geimpft werden könne, der dies wolle, erklärte Bayerns Ministerpräsident. Der Schwerpunkt werde bei Betrieben und Familien liegen. «Der Mai wird ein hellerer Monat», sagte Söder.

(L'essentiel/dob)