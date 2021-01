101-​​Jährige bekommt als erste den zweiten Pieks

In einem Seniorenheim im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt hat am Freitag die zweite Impfung gegen das Coronavirus begonnen. Die Ehre, den ersten Pieks zu bekommen, hatte die 101 Jahre alte Edith Kwoizalla. Ihre erste Dosis hatte sie auch als erste erhalten am zweiten Weihnachtstag. Einen Tag später starteten die Impfungen in ganz Deutschland.

Insgesamt erhielten nach Angaben von MDR 40 Heimbewohner ihre Zweitimpfung, 13 weitere ihre Erstimpfung. Außerdem seien weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geimpft worden.

Etwa einer von hundert Menschen in Deutschland ist bislang gegen das neuartige Coronavirus geimpft worden. Bis Donnerstagmittag erhielten 842.455 Menschen die erste von zwei Injektionen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte. Damit sei eine Impfquote von 1,01 Prozent der Bevölkerung erreicht worden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht das Land aber noch länger in einer schweren Zeit.

Für einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus sind zwei Injektionen im Abstand von etwa drei Wochen erforderlich. Verwendet wird hierzulande bislang in erster Linie das Produkt des deutschen Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer, in geringerem Umfang auch das des US-Herstellers Moderna.

«Wir haben den Weg raus aus der Pandemie begonnen», sagte Spahn zu den aktuellen Impfdaten. Noch sei Deutschland aber «in der schwersten Phase der Pandemie», fügte er mit Blick auf die anhaltend hohen Zahlen von Neuinfektionen und Corona-Toten hinzu.

Um die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, müssten Schätzungen zufolge mehr als 60 Prozent der Bevölkerung geimpft werden. Damit dieses Ziel möglichst früh in der zweiten Jahreshälfte erreicht werden kann, müsste das Impftempo erheblich gesteigert werden. Bislang stehen die Impfstoffe aber nur in sehr begrenzter Menge zur Verfügung.

(L'essentiel/AFP/kle)