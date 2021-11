RKI meldet neuen Höchststand

52.826 Neuinfektionen hat das Robert-Koch-Institut in den vergangenen 24 Stunden registriert. Das sind mehr als je zuvor im Nachbarland, vor einer Woche lag der Wert noch bei 39.676 Neuinfektionen.

Auch die 7-Tage-Inzidenz ist mit 319,5 auf einem neuen Rekordwert angekommen. Gestern noch betrug sie 312,4, vor einer Woche 232,1.

Zudem verschärft sich die Entwicklung in den Krankenhäusern. 294 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden an den Folgen der Virus-Erkrankung gestorben, vor einer Woche waren es lediglich 236. Deutschland nähert sich mittlerweile mit großen Schritten der Schallmauer von 100.000 Corona-Opfern (derzeit 98.274).

(L'essentiel/dpa)