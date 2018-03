«Beziehungen werden nicht mehr die selben sein»

Premierminister Xavier Bettel hat am Mittwoch einen Arbeitsbesuch in London absolviert. Bei einem Gespräch mit seiner britischen Amtskollegin Theresa May am Regierungssitz in der Downing Street ging es um die Frage der künftigen Beziehungen zwischen beiden Staaten.

Asselborn verurteilt Vergiftung



Außenminister Jean Asselborn verurteilte den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion im englischen Salisbury. Er brachte die «vollständige Solidarität Luxemburgs mit dem Vereinigten Königreich und dessen Volk Volk» zum Ausdruck.



Zwar wollte der Luxemburger Chefdiplomat nicht so weit gehen und Moskau beschuldigen, hinter dem Angriff zu stecken. Er rief Russland jedoch dazu auf, «eine feste Verpflichtung einzugehen, um zur Lösung dieses schrecklichen Vorfalls beizutragen».

«Das Vereinigte Königreich und Luxemburg führen seit langer Zeit sehr enge Beziehungen und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft Partner sein werden», erklärte Bettel nach der Diskussion mit May. Im Vordergrund stehen auch die wirtschaftlichen Interessen: Die Finanzzentren London und Luxemburg sind eng miteinander verflochten.

Der luxemburgische Regierungschef will laut eigener Aussage vermeiden, dass sich die Briten «vom Kontinent entfremden». Die Verhandlungen über den Brexit müssten mit einer «ausgewogenen Vereinbarung» enden. Gleichzeitig weiß Bettel, «dass unsere Beziehungen nicht mehr die selben sein werden nach dem Austritt».

Die Gespräche über das zukünftige Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Großbritannien sollen im April beginnen. Die Briten werden die EU bekanntlich am 29. März 2019 nach viereinhalb Jahrzehnten Mitgliedschaft verlassen.

Meeting with @theresa_may in #London: The objective and the challenge of the #Brexit will be to identify a balanced solution that respects the level playing field and ensures that the EU and the UK continue to be at the forefront of international norms and standards. pic.twitter.com/DnQl2ik7Ld