Während einer Rede vor Industriearbeitern in Ohio hat US-Präsident Donald über die Lage in Syrien gesprochen und versichert: «Wir werden sehr bald Syrien verlassen. Lasst andere das übernehmen.» Eine Aussage, für die Trump Applaus erntete.

Schon bald seien «hundert Prozent» der Gebiete aus den Händen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zurückerobert, sagte Trump zur Begründung. «Wir holen das alles schnell zurück», sagte der US-Präsident. Die US-Truppen sollten nun «in unser Land» zurückkehren, «wo wir hingehören, wo wir sein wollen».

Pres. Trump: "We'll be coming out of Syria very soon. Let the other people take care of it now...We're going to have 100% of the caliphate, as they call it —sometimes referred to as land. We're taking it all back." pic.twitter.com/x8Q4wZCuxv