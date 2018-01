Trump schreibt Brief an «Shithole Countries»

Nach seinen mutmaßlichen Äußerungen über afrikanische «Drecksloch-Länder» hat US-Präsident Donald Trump den Staats- und Regierungschefs des Kontinents seinen Respekt bekundet.

«Ich möchte unterstreichen, dass die Vereinigten Staaten die Menschen in Afrika zutiefst respektieren», schrieb Trump in einem Brief an seine afrikanischen Kollegen, die derzeit zum Gipfeltreffen der Afrikanischen Union (AU) in Addis Abeba versammelt sind.

«Unsere Soldaten kämpfen Seite an Seite, um Terroristen zu besiegen», erklärte Trump. Er setzte weiterhin auf «starke und respektvolle Beziehungen» zu den afrikanischen Partnern.

