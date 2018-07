Trump ist bereit für ein Treffen mit dem Iran

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Worten dazu bereit, sich mit dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani zu treffen. Er stelle für eine solche Begegnung auch «keine Vorbedingungen», sagte Trump am Montag in Washington während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte. Wenn die iranische Führung ein Treffen wünsche, dann tue er dies, sagte Trump.

Trumps neue Dialogbereitschaft kommt ungefähr eine Woche nachdem er den iranischen Präsidenten Hassan Rouhani via Twitter gewarnt hatte, dass er mit «Konsequenzen konfrontiert werden würde, wie sie nur wenige in der Geschichte jemals erlitten haben», wenn er die USA bedrohen würde.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!