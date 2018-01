«Ich habe den viel größeren Atomknopf»

«Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat gerade angegeben, dass der ‹Atomknopf jederzeit auf seinem Schreibtisch› ist. Könnte bitte jemand von seinem ausgelaugten und hungernden Regime ihn informieren, dass auch ich einen Atomknopf habe, aber dieser ist viel größer & mächtiger als seiner, und mein Knopf funktioniert!», twitterte US-Präsident Donald Trump.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!