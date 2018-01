«Nun sind wir sicher, dass Trump ein Rassist ist»

Artikel per Mail weiterempfehlen

US-Präsident Donald Trump hat mit einer Bemerkung mal wieder für Furore gesorgt. Während eines Treffens mit demokratischen und republikanischen Senatoren stellte der Präsident am Donnerstag die Frage, warum die USA die Einreise von Menschen aus «Drecksloch-Ländern» erlaubten – und spielte damit auf afrikanische Länder, El Salvador und Haiti an. Reaktionen aus Washington im Überblick:

«Präsident Trumps Kommentare sind nur ein weiterer Beweis für seine rassistisch unsensiblen und ignoranten Ansichten. Es bekräftigt außerdem die Bedenken, die wir jeden Tag hören, dass der Make America Great Again-Slogan des Präsidenten in Wirklichkeit ein Code für Make America White Again (auf Deutsch etwa: Macht Amerika wieder weiß) ist.» Der republikanische Senator Cedric Richmond, Vorsitzender des Black Caucus im US-Kongress.

HATCH: »I look forward to getting a more detailed explanation regarding the President's comments. Part of what makes America so special is that we welcome the best and brightest in the world, regardless of their country of origin. #utpol– Senator Hatch Office (@senorrinhatch) 11. Januar 2018

«Ich freue mich darauf, eine genauere Erklärung zu den Kommentaren des Präsidenten zu bekommen. Amerika ist unter anderem so besonders, weil wir die Besten und Schlauesten der Welt bei uns willkommen heißen, ohne Rücksicht auf ihr Heimatland.» Der republikanische Senator Orrin Hatch.

«Trumps Kommentare sind unfreundlich, spaltend, elitär (...). Dieses Verhalten ist für das Oberhaupt unserer Nation inakzeptabel.» Die republikanische Abgeordnete Mia Love, deren Familie aus Haiti stammt.

Here is my statement on the President's comments today: pic.twitter.com/EdtsFjc2zL– Rep. Mia Love (@RepMiaLove) 11. Januar 2018

«Er versucht, mich zurückzugewinnen.» Ann Coulter, rechtskonservative Kommentatorin

«Die Stellung der USA als moralische Instanz in der Welt ist durch den unbedarften, kaltschnäuzigen und ungefilterten Rassismus, der wiederholt von Präsident Trump vertreten wird, beschädigt worden. Seine Entscheidung, Obszönitäten zu benutzen, um afrikanische, zentralamerikanische und karibische Länder zu beschreiben, ist nicht nur ein Tiefpunkt für diesen Präsidenten, sondern ein Tiefpunkt für unsere Nation.» Die Bürgerrechtsorganisation NAACP, die sich für die Rechte von ethnischen Minderheiten in den USA einsetzt.

President Trump Again Falls Short of Presidential Character https://t.co/O5VAGetwgy– NAACP (@NAACP) 12. Januar 2018

«Präsident Trump ist konstant ehrlich über den weißen Nationalismus hinter seiner Einwanderungspolitik gewesen. Seine letzte Salve steht im direkten Kontrast zu der Entscheidung des Kongresses aus dem Jahr 1965, die rassistischen Quoten pro Land aus der Vergangenheit abzuschaffen und unsere Einwanderungspolitik auf eine Linie mit der Ära der Bürgerrechte zu bringen.» Lorella Praeli, Direktorin des Bereich Einwanderungspolitik und Kampagnen der Bürgerrechtsorganisation ACLU.

There are no words for language like this except for one: Racist. https://t.co/KHLMiiHewh– ACLU (@ACLU) 11. Januar 2018

«Wir können nun mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass der Präsident ein Rassist ist, der nicht die in unserer Verfassung oder in der Unabhängigkeitserklärung bewahrten Werte teilt.» Der demokratische Abgeordnete Luis Gutiérrez.

This is the real Donald Trump and my biggest fear is that his voters will applaud him. https://t.co/GVDHYvMDof– Luis V. Gutierrez (@RepGutierrez) 11. Januar 2018

«Er hat sich selbst als untauglich präsentiert, unwissend über die Geschichte dieses Landes und die Geschichte der Mitwirkung, die Einwanderer, vor allem haitianische Einwanderer, in diesem Land haben.» Der demokratische Senator Kwame Raoul, dessen Eltern in den 1950er Jahren aus Haiti in die USA kamen.

»Clearly @RealDonaldTrump is a racist. He has ignorance with regard to the history of his country and the contributions Haitians have made to this country," https://t.co/auxW5pMtT1– Sen. Kwame Raoul (@KwameRaoul) 11. Januar 2018

(L'essentiel/chk)