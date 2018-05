Nordkorea hat «brillantes Potenzial»

US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea ein «brillantes Potenzial» bescheinigt und Vorbereitungen einer US-Delegation in Nordkorea für sein geplantes Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un bestätigt. «Ich glaube wirklich, dass Nordkorea ein brillantes Potenzial hat und eines Tages eine großartige Wirtschafts- und Finanznation sein wird», schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. «Kim Jong Un stimmt darin mit mir überein. Es wird geschehen!», so Trump.

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. Mai 2018

Treffen in Pufferzone

Eine US-Delegation ist in den koreanischen Grenzort Panmunjom gereist, um mit Vertretern Nordkoreas Gespräche zur Vorbereitung des geplanten Gipfeltreffens zwischen den USA und Nordkorea zu führen. Die Gespräche liefen derzeit, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums am Sonntag: «Wir setzen die Vorbereitungen für ein Treffen zwischen dem Präsidenten (Donald Trump) und dem nordkoreanischen Führer Kim Jong Un fort.»

Trump hatte das für den 12. Juni in Singapur geplante Gipfeltreffen mit Kim am Donnerstag unter Verweis auf «offene Feindseligkeit» Nordkoreas abgesagt. Nachdem sich Nordkorea trotzdem weiter offen für direkte Gespräche zeigte, änderte Trump erneut seinen Kurs und erklärte kaum 24 Stunden später, das geplante Gipfeltreffen sei weiter möglich. Der US-Präsident sagte am Samstagabend (Ortszeit) im Weissen Haus in Washington: «Es geht sehr gut voran. Wir blicken auf den 12. Juni in Singapur. Das hat sich nicht geändert.» Es gebe eine Menge guten Willens.

Allerdings werden in Amerika Fragen lauter, was ein solches Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim am 12. Juni eigentlich an Ergebnissen bringen kann. Auch zweifeln viele Experten an der Verhandlungskompetenz der Trump-Administration. Die meisten Korea-Experten in den USA halten eine Verschiebung des Treffens für sinnvoll, weil die bisherige Vorbereitung ungenügend sei: Viel zu schnell habe Trump einem Treffen zugestimmt.

(L'essentiel)