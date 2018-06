Nach Kardashian-​​Gesuch lässt Trump Gnade walten

Donald Trump hat Alice Johnson begnadigt: Die 63-Jährige sitzt wegen eines Drogendelikts seit 21 Jahren im Gefängnis. Vergangene Woche traf sich Trump mit Kim Kardashian im Weißen Haus. Sie forderte die Begnadigung der Afroamerikanerin. Kardashian twitterte nach der Bekanntgabe: «Best news ever!!!!

Kardashian hatte von Johnsons Fall aus sozialen Medien erfahren und begonnen, sich für die Frau zu engagieren. Ihrem Besuch bei Trump sollen monatelange Verhandlungen mit dessen Schwiegersohn Jared Kushner vorausgegangen sein, der eine Reform des Strafvollzugs organisieren soll.

Die US-Regierung hat unter Trump den Umgang mit Drogendelikten eigentlich noch verschärft. In einer Mitteilung des Weißen Hauses hieß es, die 63-Jährige habe die Verantwortung für ihr Verhalten übernommen und sei in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine «Mustergefangene» gewesen.

BREAKING: President Trump has granted clemency to #AliceMarieJohnson after meeting with @KimKardashian West to talk about her case last week. This is her story and the video that started it all: https://t.co/KzxNo3OsSg pic.twitter.com/LU2N05rIdC

So grateful to @realDonaldTrump, Jared Kushner & to everyone who has showed compassion & contributed countless hours to this important moment for Ms. Alice Marie Johnson. Her commutation is inspirational & gives hope to so many others who are also deserving of a second chance.