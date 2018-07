Trump attackiert Mays Brexit-​​Strategie

US-Präsident Donald Trump ist am Donnerstagnachmittag auf dem Flughafen Stansted bei London gelandet. Bei seinem viertägigen Besuch in Großbritannien will er unter anderem Premierministerin Theresa May treffen, die er wenige Stunden vor dem Besuch noch für einen «weichen» Brexit kritisierte.

Sollte dieser umgesetzt werden, «würden wir es mit der Europäischen Union zu tun haben, statt mit dem Vereinigten Königreich», sagte Trump in einem Interview mit der Zeitung «The Sun». Das würde ein bilaterales Abkommen zwischen den USA und Großbritannien «wahrscheinlich töten».

Er fügte hinzu: «Wenn sie das tun, wird ihr Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten vermutlich nicht zustande kommen.» Mays Pläne sehen unter anderem eine Zollunion und ein Freihandelsabkommen mit der EU vor. Trump betonte, der Brexit sollte nicht auf dieser weichen Art und Weise vollzogen werden. Bei der von May getroffenen Vereinbarung handele es sich nicht um das, worüber das britische Volk im Referendum abgestimmt habe, sagte Trump.

Lob für Boris Johnson

Trump lobte den bisherigen britischen Außenminister Boris Johnson, der am Montag wegen Mays Kurs zurückgetreten war. «Ich denke, er wäre ein großartiger Ministerpräsident», sagte Trump über Mays Rivalen. «Ich denke, er hat die richtige Einstellung, um ein großartiger Premierminister zu sein», fuhr Trump fort.

Die «Sun» veröffentlichte Audio-Ausschnitte des Interviews am Donnerstagabend bereits kurz nachdem May den US-Präsidenten Trump im Blenheim Palace nahe Oxford zu einem festlichen Gala-Dinner empfangen hatte. Nach Angaben der «Sun» fand das Interview am Mittwoch vor dem Nato-Gipfel in der US-Botschaft in Brüssel statt.

May hofft auf Freihandelsabkommen nach dem Brexit

Überschattet von der Regierungskrise in Großbritannien hat May Trump zu einem Galadinner empfangen. Am festlichen Abendessen in Blenheim Palace nahe Oxford nahmen auch zahlreiche Wirtschaftsvertreter teil. May legt viel Wert darauf, die «besondere Beziehung» zwischen London und Washington zu beschwören. Von Trump erhofft sie sich baldige Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit.

100.000 Protestierende in London erwartet

Die Polizei rechnet mit heftigen Protesten gegen Trump aus der Bevölkerung und hat sich deshalb auf einen der größten Einsätze der jüngeren Vergangenheit vorbereitet. Die Initiative «Stop Trump» erwartet für Freitag allein in London etwa 100.000 Teilnehmer.

Few dozen #Trump protestors at Regent Park now. Small in number, but noisy, banging pots and pans. Determined to give the President a sleepless night. Doubt he can hear them in the Ambassador's residence a few hundred meters away pic.twitter.com/goZHwOA7ty— Mark White (@skymarkwhite) 12. Juli 2018

Während des Nato-Gipfels wurde Trump gefragt, was er von den Protesten in London halte. Er sagte: «Klar wird es Proteste geben, aber ich glaube, die Leute in Großbritannien, Schottland und Irland werden mich sehr mögen. Ich besitze ja Land in Irland, ich besitze überall Land.»

Aktivisten verbringen die Nacht vor Trumps Unterkunft

Aktivisten sollen sich zudem vorgenommen haben, Trump in der Nacht um den Schlaf zu bringen. Der Präsident übernachtet in der Botschafterresidenz Winfield House. Am Abend wollen sich dort Demonstranten mit Töpfen, Pfannen, Trommeln und Vuvuzelas treffen und dafür sorgen, dass er kein Auge zumacht. Ob er allerdings den Krach überhaupt hören wird, ist ungewiss, weil die Anlage stark gesichert wird.

A warm Oxfordshire welcome awaits POTUS at Blenheim Palace #TrumpUKVisit #TrumpProtest pic.twitter.com/a88AmTAp0p— Paul Kelso (@pkelso) 12. Juli 2018

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan ruft die Protestierenden dazu auf, friedlich zu bleiben. Alle, die Chaos stiften oder gegen das Gesetz verstoßen wollen, seien «nicht willkommen».

Those coming to protest during President Trump's visit must be peaceful and good-spirited. To those intent on causing trouble or breaking the law, I simply say: you are not welcome.— Mayor of London (@MayorofLondon) 12. Juli 2018

Treffen mit Queen Elizabeth II. geplant

Am Freitag besichtigt Trump ein Militärgelände und eine Truppenübung, bevor er zu Gesprächen und einem Arbeitsessen mit May auf dem Landsitz Chequers eintrifft. Später werden Trump und seine Frau Melania von Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor empfangen. Das Wochenende verbringt der Präsident in einem seiner Golfclubs in Schottland.

(L'essentiel/sil/sda)