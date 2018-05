Trump will Nordkorea-​​Gipfel nun doch

US-Präsident Donald Trump rechnet nach eigenen Worten mit dem Zustandekommen des Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am 12. Juni in Singapur. Die Angelegenheit entwickle sich «sehr gut», sagte Trump am Samstag im Weissen Haus in Washington. «Wir streben den 12. Juni in Singapur an. Daran hat sich nichts geändert.»

Derzeit liefen «Treffen», sagte Trump weiter. «Ich glaube, dass es viel Wohlwollen gibt.» Der US-Präsident äußerte sich zu dem geplanten Gipfeltreffen während eines Treffens im Weißen Haus mit einem am Samstag aus dem Gefängnis in Venezuela freigelassenen US-Bürger.

Kim will Ende der Konfrontation

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hofft nach Angaben des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in durch ein erfolgreiches Treffen mit US-Präsident Donald Trump auf ein Ende der «Geschichte des Kriegs und der Konfrontation». Kim wolle durch einen erfolgreichen Gipfel eine Kooperation für «Frieden und Wohlstand» erreichen, sagte Moon am Sonntag vor Reportern in Seoul nach seinem überraschenden Treffen mit Kim am Samstag.

Kim ist nach Angaben Südkoreas weiter zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms bereit. Dies Moon sagte am Sonntag in Seoul. Kim wolle mit ihm zusammenarbeiten, damit ein Gipfel zwischen Nordkorea und den USA erfolgreich sein werde.

(L'essentiel)