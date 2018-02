«Ich wäre auch ohne Waffe in die Schule gerannt»

Donald Trump versicherte am Montag, er wäre «sogar ohne Waffe» in die Schule gerannt, um die Massaker in Florida zu stoppen. In Parkland hatte ein 19-Jähriger 17 Menschen getötet. «Ich denke wirklich, ich wäre ohne Waffe dort hineingegangen, und ich denke, die meisten Menschen hier hätten das Gleiche getan», sagte der Präsident während eines Gouverneurstreffens.

Die Aussage kommt nur wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass der bewaffnete Polizeibeamte Scot Peterson die Schießerei vor der Schule abgewartet hat. Der Anwalt des Polizisten bezeichnete am Montag die Vorwürfe, sein Mandant Scot Peterson sei ein «Feigling» und habe sich nicht an die Polizeistandards gehalten, als «offenkundig unwahr». Vielmehr sei Petersons Verhalten «den Umständen angemessen» gewesen.

Peterson wurde nach dem Massaker ohne Gehaltsanspruch vom Dienst suspendiert und ging daraufhin in den Ruhestand. Auch Trump hatte den Polizisten für sein Verhalten vehement kritisiert. Er bezeichnete ihn am Freitag ebenfalls als «Feigling» und warf ihm vor, «einen schlechten Job» gemacht zu haben.

(L'essentiel)