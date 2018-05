Melania Trump twittert, aber bleibt unsichtbar

Die First Lady der Vereinigten Staaten ist seit 20 Tagen nicht in der Öffentlichkeit gesehen worden. Zum letzten Mal trat sie an der Seite ihres Ehemannes auf, als dieser die freigelassenen amerikanischen Geiseln aus Nordkorea auf dem Andrews Air Force Base nahe Washington willkommen hieß, so CNN. Das war am 10. Mai. Vier Tage später checkte die 48-Jährige im Krankenhaus ein, um sich einer Nierenoperation zu unterziehen.

Dabei handelte es sich dem Weißen Haus zufolge um eine Embolisation. Bei diesem Eingriff wird ein Blutgefäß künstlich verschlossen. Das Verfahren wird vor allem in der Tumortherapie eingesetzt. Die Mitteilung aus dem Weißen Haus nannte das Wort «gutartig», aber keine weiteren Einzelheiten.

Das Statement folgte post-operativ, gleichzeitig sagte Trumps Sprecherin Stephanie Grisham, der Eingriff sei «erfolgreich und ohne Komplikationen» verlaufen. Melania Trump selber dankte ihrem Ärzte-Team via Twitter.

A sincere thank you to Walter Reed Medical Unit @WRBethesda & to all who have send good wishes & prayers! I am feeling great & look forward to getting back home @WhiteHouse soon.— Melania Trump (@FLOTUS) 16. Mai 2018

First Lady zurück in New York City?

Dort blieb sie nach dem fast einwöchigen Krankenhausaufenthalt auch weiter aktiv, twitterte zum Amoklauf an einer Schule in Santa Fe, zur Ehrung eines Navy Seal im Weißen Haus (an der sie selber nicht teilnahm) und jüngst vor zwei Tagen zum Memorial Day zu Ehren im Krieg gefallener Amerikaner.

An offiziellen Terminen blicken lassen hat sich die First Lady aber noch nicht. Deshalb fragt die Internet-Gemeinde: Wo ist Melania Trump? Ist sie okay? Warum das lange Fernbleiben aus der Öffentlichkeit? Einige spekulieren, die First Lady sei zurück nach New York gezogen. Oder dass sie mit Sonderermittler Robert Mueller kooperiere. Oder dass sie mit den Obamas an einem Buch über ihren Ehemann arbeite.

#WhereIsMelania It has been 20 days since @FLOTUS has been seen in public. Something is not right here. If she had just moved back to NY I think someone would have made some kind of statement true or false.Has something happened to her?— Kim sanders (@Kimsanders2012) 30. Mai 2018

Where is Melania Trump?Maybe Melania has flipped and Mueller has her in the witness protection program.— The Tweetwit (@TheTweetwit) 28. Mai 2018

«Gerüchte sind für uns nichts Neues»

Um den zahlreichen Kommentaren ein Ende zu setzen, hat sie sich selbst zu Wort gemeldet: «Ich sehe, dass die Medien Überstunden machen, um darüber zu spekulieren, wo ich bin und was ich tue», schrieb Trump am Mittwoch. «Seid versichert, ich bin hier im Weißen Haus», fuhr Trump fort und ergänzte, es gehe ihr gut. Sie arbeite hart für das Wohl von Kindern und des amerikanischen Volkes.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!— Melania Trump (@FLOTUS) 30. Mai 2018

Zuvor sah sich Melania Trumps Sprecherin genötigt, ein Statement abzugeben: Es sei das Internet, das überreagiere, so Grisham. «Leider haben wir es immer wieder mit Verschwörungstheorien zu tun, daher sind diese Gerüchte für uns nichts Neues, sondern nur weiterer Unsinn», so die Sprecherin zu CNN. Sie bezog sich dabei vor allem auf die Vermutungen, Trump sei zurück nach New York City gezogen.

«Ich würde es nicht als lange Abwesenheit bezeichnen», sagte Grisham weiter. Die First Lady erhole sich zu Hause von der Operation und habe bereits zahlreiche interne Meetings gehabt und nehme auch diese Woche wichtige Termine wahr.

Der Sender mutmaßt, die Spekulationen um Trumps Aufenthaltsort verschleiere möglicherweise eine gewisse Frustration der User, die die First Lady einfach unbedingt wieder zu Gesicht bekommen wollen – Melania Trump ist laut einer CNN-Umfrage das beliebteste Mitglied des US-amerikanischen Regierungs-Clans.

Jetzt warten alle gespannt, ob sie am jährlichen Congressional Picnic des Weißen Hauses im Juni teilnehmen wird.

(L'essentiel/kko/roy)