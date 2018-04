Diese Frau zerlegt Donald Trump

Artikel per Mail weiterempfehlen

US-Präsident Trump hat sich erneut vor dem alljährlichen Korrespondenten-Dinner gedrückt. Stattdessen zog er während einer Konkurrenzveranstaltung in Michigan vor seinen Anhängern über den Anlass her.

Das Dinner in Washington fand natürlich trotzdem statt. Für viele Lacher sorgte die Komikerin Michelle Wolf. Ihre Moderation begann sie mit den Worten eines «Pornostars, bevor sie mit Trump ins Bett geht: Bringen wir es hinter uns». Dies als Anspielung auf die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die derzeit wegen einer angeblichen Affäre mit dem US-Präsidenten im Rampenlicht steht und sich ebenfalls unter den Gästen befand. Wolf setzte ihre Einlage mit anzüglichen Witzen auf Kosten des Präsidenten und der Frauen aus seinem Umfeld fort.

«Sie verbrennt Fakten»

Die Komikerin verglich Trumps Tochter Ivanka mit einem Windeleimer: Beide hätten eine glänzende Oberfläche, seien aber voller Fäkalien. Ihr Witz über Trumps Sprecherin Sarah Sanders, die nur wenige Meter neben ihr auf der Bühne sass, war so derb, dass die Zuschauer stöhnten. «Sie verbrennt Fakten und verwendet danach die Asche, um sich ein perfektes Smokey Eye zu schminken», sagte Wolf.

Für ihre Einlage erhielt die Komikerin viel Lob, aber auch Kritik wurde laut. Nicht zuletzt vom Präsidenten selbst. Dieser kommentierte das Ereignis in gewohnter Manier über Twitter: «Während Michigan ein großer Erfolg war, hat es in Washington D.C. einfach nicht geklappt. Jeder spricht darüber, dass das Korrespondenten-Dinner eine große, langweilige Pleite war. Die so genannte Komikerin war ein echter Flopp.»

While Washington, Michigan, was a big success, Washington, D.C., just didn't work. Everyone is talking about the fact that the White House Correspondents Dinner was a very big, boring bust...the so-called comedian really »bombed. @greggutfeld should host next year! @PeteHegseth– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 29, 2018

In einem weiteren Tweet ergänzt er, das Essen sei eine Peinlichkeit für jeden gewesen, der damit etwas zu tun hatte, und dass Michelle Wolf ihre Zeilen nicht einmal auswendig gekonnt habe.

The White House Correspondents' Dinner was a failure last year, but this year was an embarrassment to everyone associated with it. The filthy »comedian totally bombed (couldn't even deliver her lines-much like the Seth Meyers weak performance). Put Dinner to rest, or start over!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2018

(L'essentiel/kaf/sda)