«Angriff war nur politische Selbstbefriedigung»

Mit ihren Luftangriffen in Syrien haben die westlichen Staaten nach Einschätzung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron «die Ehre der internationalen Gemeinschaft» verteidigt. Die syrische Führung habe wiederholt Giftgasanschläge gegen die eigene Bevölkerung gerichtet, auch gegen Frauen und Kinder, sagte Macron vor dem EU-Parlament in Straßburg. «Das können wir nicht dulden.»

Frankreich und seine Verbündeten hätten dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad nicht den Krieg erklärt, betonte Macron. «Wir bekämpfen die Terroristen, Assad bekämpft sein Volk.» Im Übrigen seien allein Chemiewaffen-Arsenale angegriffen worden, es habe keine Opfer gegeben. Frankreich werde seine humanitäre Tätigkeit in Syrien fortsetzen.

Der französische Staatschef reagierte damit auf heftige Kritik, die zuvor mehrere Vertreter des linken Lagers im EU-Parlament an den Angriffen geübt hatten. Manche hatten Plakate mit der Aufschrift «Stoppt den Krieg in Syrien» mitgebracht.

Herr Professor Hacke*, Ihre Einschätzung zum westlichen Militärschlag gegen syrische Einrichtungen?

Symbolisch verständlich, aber letztlich nutzlos. Bei Licht betrachtet ist der Angriff lediglich politische Selbstbefriedigung, die Aktion war nur für die westliche Öffentlichkeit bestimmt. Es soll der Eindruck vermittelt werden, dass in Syrien etwas passiert. In Wirklichkeit hat der Westen keine Strategie und verdeckt damit seine wachsende Ratlosigkeit.

Offenbart der Syrienkrieg auch eine Krise des Westens?

Zweifelsohne. Sie können den Syrienkrieg sehen als ein Laboratorium für die Kriege, die im 21. Jahrhundert auf uns zukommen werden. So wie 1936 der Spanische Bürgerkrieg ein Vorzeichen auf den Zweiten Weltkrieg war. In diesem haben die damaligen Großmächte Technisches und Militärisches ausprobieren können.

Es ist auch die Rede eines neuen Kalten Krieges.

Es gibt eine neue Hinwendung zu einem neuen Kalten Krieg – mit einem ganz wesentlichen Unterschied: Im alten Kalten Krieg war die Machtbalance sehr viel ausgeglichener. Jetzt aber sehen wir eine eindeutige Machtverschiebung zugunsten Russlands. Kommt hinzu: Wir haben eine führungslose USA und auf der anderen Seite einen machiavellistischen Anführer im Kreml, der mit den westlichen Politikern spielt. Und dazu ist die zivilisatorische Attraktivität des Westens stark geschwunden.

Adieu Führungsmacht USA also. Was bedeutet das denn für den Westen?

Wir sehen ein Paradoxon. Die westlichen Demokratien können derzeit nicht mehr auf die USA als Führungsmacht vertrauen – sondern müssen auf die Rationalität der Akteure aus autoritären Regimes wie Russland oder China hoffen. Es ist eine verkehrte Welt.

Wieso hat das Ansehen des Westens derart abgenommen?

Weil wir uns zwar zivil geben – aber letztlich ohne Zivilcourage sind. Wir wollen es allen recht machen, ohne irgendwo richtig mitzumachen.

Das müssen Sie ausführen.

Wir wollten auf naive Weise unsere Demokratie in völlig andere Kulturen exportieren und traten mit EU- und Nato-Osterweiterung dabei auch noch arrogant auf. Der politischen Elite des Westens fehlt jede Selbstkritik. Sie würde nie zugeben, dass sie etwa in Syrien enorme Fehler gemacht hat. Dabei hätten wir uns schon vor Jahren mit Russland an einen Tisch setzen sollen. Das Fehlen von Selbstkritik bemerkt auch die eigene Bevölkerung. Das schlägt sich nieder im Aufkommen populistischer Bewegungen und Extremismus.

Von einem Donald Trump erwarte ich zuletzt Selbstkritik.

Er kennt das Wort vermutlich nicht. Dabei ist Trump heute genau da, wo er nie hinwollte: Er hat Barack Obamas Nahostpolitik übernommen. Die vielzitierte rote Linie umschreibt er lediglich mit sehr viel krasseren Worten.

Sie waren einer der wenigen, die Trump nach seiner Wahl aufgeschlossen gegenüberstanden.

Ja, ich muss gestehen, dass ich anfangs noch die Hoffnung hatte, dass Trump Russland gegenüber derart zugänglich ist, dass eine amerikanisch-russische Zusammenarbeit zustande kommt, mit der Krisen wie in Syrien gemeinsam angegangen werden könnten.

Wagen Sie eine Prognose zum weiteren Vorgehen der USA in Syrien?

Alles muss noch schlechter werden. Die USA und der Westen haben sich selbst in diese Lage gebracht, durch Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit. Unsere Glaubwürdigkeit können wir jetzt nur noch durch echte Selbstkritik zurückgewinnen.

*Christian Hacke ist ein deutscher Politikwissenschaftler. Er war Professor an der Universität der Bundeswehr Hamburg und der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, wo er sich u.a. mit amerikanischer Geschichte, Außenpolitik sowie den transatlantischen Beziehungen befasste.

(L'essentiel)