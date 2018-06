Ex-​​Wahlkampfchef wollte Zeugen beeinflussen

Artikel per Mail weiterempfehlen

US-Sonderermittler Robert Mueller wirft dem früheren Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump versuchte Zeugenbeeinflussung vor. Mueller, der die Einflussnahme Russlands auf die US-Präsidentenwahl untersuchen soll, teilte in einem Gerichtsdokument mit, der frühere Vorsitzende von Trumps Wahlkampagne, Paul Manafort, habe versucht, per Telefon, SMS und verschlüsselten Botschaften mit zwei Personen aus der Lobbygruppe «Hapsburg Group» Kontakt aufzunehmen. Er habe Zeugenaussagen beeinflussen und Beweise verheimlichen wollen, heißt es in dem Dokument.

Mueller bat den zuständigen Richter, Manafort vor seinem Prozess wieder in Haft nehmen. Die bisherigen Ermittlungen Muellers führten unter anderem zur Anklage und Festnahme Manaforts. Diesem und seinem Vertrauten Rick Gates werden Geldwäsche und Steuervergehen im Zusammenhang mit ihrer Beratertätigkeit für den gestürzten prorussischen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch vorgeworfen.

Trump spielte am Montag die Rolle von Manafort für seinen Wahlkampf herunter und beschwerte sich, die Bundespolizei FBI hätte ihn über die Ermittlungen informieren sollen. Manafort sei erst spät Teil seines Wahlkampfs geworden, argumentierte Trump.

(L'essentiel)