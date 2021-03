Lockdown-​​Panik – Vor Paris bilden sich riesige Staus

In der Nacht auf Samstag beginnt über dem Pariser Großraum und anderen Regionen Frankreichs der dritte strenge Lockdown seit Beginn der Corona-Pandemie. Alle Geschäfte des nicht täglichen Bedarfs müssen schließen, die Bewegungsfreiheit von rund 20 Millionen Bürgern wird erneut eingeschränkt. «Mist, ein Monat», titelte am Freitag die Zeitung «Libération» zum neuen Lockdown.

Aus Angst vor den strengen Corona-Regeln flüchten hunderttausende Pariser seit Freitagnachmittag überstürzt aus der Stadt. Laut dem Straßenverkehrsdienst Sytadin bildeten sich zahlreiche Staus mit einer Gesamtlänge von über 350km rund um die französische Hauptstadt. Autofahrer waren zum Teil mehrere Stunden lang in unendlichen Staus gefangen, die Bahnhöfe überfüllt mit Menschen, die noch im letzten Moment aus der Metropole entkommen wollten. Die meisten werden die nächsten vier Wochen auf dem Land verbringen.

Strenge Regeln, aber nicht so sehr wie im Herbst

Ab dem Wochenende sind Fahrten zwischen den betroffenen Regionen untersagt, außer es gibt einen zwingenden Grund dafür. Zum Verlassen ihrer Häuser und Regionen brauchen die Menschen erneut einen Passierschein.

Im Vergleich zu den Lockdowns des vergangenen Jahres lockert die Regierung die Ausgangsbeschränkungen aber: So dürfen die Menschen etwa im Umkreis von zehn Kilometern um ihre Wohnung Sport treiben oder Spazieren gehen, vorher war zeitweise nur ein Kilometer erlaubt. Die Schulen bleiben diesmal offen.

«Wenn ich in Paris bleibe, werde ich eine Depression haben»

Dennoch war für viele Stadtbewohner die Ankündigung von Frankreichs Premierminister Jean Castex am Donnerstagabend ein Schock. Die 22-jährige Studentin Clara erzählt gegenüber Le Figaro, wie sie keine Minute gezögert habe, als sie von den Maßnahmen erfuhr. «Ich kaufte mir sofort ein Zugbillet», sagt sie. Der schnelle Entscheid war richtig, denn die Züge sind rappelvoll. Wer am Abend noch fortreisen will, hat wohl keine Chance mehr.

Auch die Studentin Julie wollte nicht in Paris bleiben. «Ich hatte lange geplant, dieses Wochenende nach Rom zu fahren. Als die Infektionszahlen so stark stiegen, sagte ich die Reise ab. Nun erfahre ich, dass wir hier eingesperrt sein werden. Also fahre ich nach Rennes in die Bretagne. Denn wenn ich in Paris bleibe, werde ich eine Depression haben.»

(L'essentiel/Karin Leuthold)