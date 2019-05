Schweden beantragt Haftbefehl gegen Assange

Eva-Marie Persson, stellvertretende Direktorin der Strafverfolgung. (Bild: Keystone) Eva-Marie Persson, stellvertretende Direktorin der Strafverfolgung. (Bild: Keystone)

Der Fall Assange



Wikileaks-Gründer Julian Assange floh 2012 in die Botschaft Ecuadors in London. Zu diesem Zeitpunkt sollte er nach Schweden ausgeliefert und dort wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht gebracht werden.

Assange befürchtete, dass Schweden ihn wiederum an die USA ausliefern könnte, wo ihm wegen der von Wikileaks veröffentlichten US-Dokumente zu den Kriegen in Afghanistan und im Irak ein Prozess droht.

Anfang April wurde er in der Botschaft Ecuadors in London festgenommen. Wegen Verletzung seiner Kautionsauflagen ist er Anfang Mai zu 50 Wochen Gefängnis verurteilt worden.