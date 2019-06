Juncker wohnt seit fünf Jahren in einem Hotel

Jean-Claude Juncker, der scheidende Präsident der Europäischen Kommission, hat gegenüber bild.de einige interessante Details über seinen Alltag in Brüssel enthüllt. Der Luxemburger erklärt, dass er seit fünf Jahren in einem Hotel lebe, da er keine Wohnung in Brüssel besitze. «Ich wohne in einem 50 Quadratmeter großen Appartment in einem Hotel für 3250 Euro [pro Monat]», erklärt er. Das größte Problem ist, dass ich niemanden einladen kann. Ich kann ja keine offiziellen Gäste mit auf mein Hotelzimmer nehmen.»

Darüber hinaus gibt der ehemalige luxemburgische Premierminister (1995-2013) an, dass er als Präsident der Europäischen Kommission kein persönliches Flugzeug habe. «Als ich in einem Meeting mit Donald Trump war, schaute ich immer wieder auf die Uhrzeit, damit ich meinen Flug nach Hause nicht verpassen würde», erzählt er. «Trump wiederholte immer wieder zu mir: 'Dein Flugzeug kann gut warten'. Es kam ihm nicht einmal in den Sinn, dass ich keins hatte.»

In dem Bild-Interview lässt sich Juncker zudem über Donald Trump aus. So hält Juncker diesen für seinen härtesten Gesprächspartner. «Er nannte mich einen «brutalen Killer». Aber ich kam mit ihm klar. So ist das zwischen Killern», sagt er. Von Angela Merkel hingegen spricht der gebürtige Redinger in höchsten Tönen und lobt sie als ein «liebenswertes Kunstwerk». Als schwierigste Entscheidung bezeichnet er die Griechische Schuldenkrise.

(L'essentiel)