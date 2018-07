Puigdemont kehrt in belgisches Exil zurück

Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont hat Deutschland in Richtung Belgien verlassen. Sein Mandant Puigdemont habe Deutschland am Morgen verlassen und sei mittlerweile in Brüssel angekommen, erklärte Medienanwalt Till Dunckel am Samstag auf Anfrage. Bereits am Vormittag äußerte er sich vor der Presse.

Puigdemont hatte seine Rückkehr in sein belgisches Exil am Mittwoch in Berlin angekündigt, er will dort weiter für die katalanische Unabhängigkeit kämpfen. Puigdemont war vor vier Monaten auf dem Rückweg nach Brüssel, wo er seit der Absetzung seiner Regierung durch den spanischen Zentralstaat im Oktober infolge eines umstrittenen Unabhängigkeitsreferendums im Exil lebte, in Schleswig-Holstein festgenommen worden.

Die juristische Hängepartie fand erst vor wenigen Tagen ein Ende, als das Oberste Gericht in Madrid den europäischen Haftbefehl wieder aufhob, so dass der Katalane sich außerhalb Spaniens nun wieder frei in Europa bewegen kann.

(L'essentiel/sep/afp)